Умер Виталий Волович

Скончался Народный художник России Виталий Волович. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.
В администрации уральского города не уточнили причин смерти 90-летнего художника, сообщив лишь, что она наступила сегодня утром. Также председатель и депутаты гордумы Екатеринбурга выразили соболезнования родственникам и друзьям Воловича.
Виталий Волович родился в Приморском крае в 1928 году, а в 1932-м переехал в Свердловск, где окончил местное художественное училище. В 1948-м Волович начал работать в Среднеуральском книжном издательстве, где создал в том числе иллюстрации к книге писателя Михаила Пришвина «Кладовая солнца».
Наиболее известен Волович иллюстрированием средневековой литературы — пьесы Уильяма Шекспира «Ричард III», «Романа о Тристане и Изольде» Жозефа Бедье, «Слова о полку Игореве» и других произведений.
Виталий Волович был Народным художником России, академиком Российской академии художеств и почетным гражданином Екатеринбурга.