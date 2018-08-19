Появилось видео танца Путина на свадьбе

Президент России посетил в субботу свадьбу главы австрийского МИД.
В Сети появились первые видеокадры со свадьбы главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль. На них президент России Владимир Путин танцует с невестой.
Ранее сообщалось, что начало свадебной церемонии немного задержали из-за того, что сам Владимир Путин задержался в пути. Карин Кнайсль еще в июне передала президенту России приглашение на собственную свадьбу, и Владимир Путин им воспользовался.
Президент России подарил невесте старинную масловыжималку и тульский самовар, а также картину с сельским пейзажем.