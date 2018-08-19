Появилось видео танца Путина на свадьбе

В Сети появилось видео танца Владимира Путина и Карин Кнайсль

В Сети появились первые видеокадры со свадьбы главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль . На них президент России Владимир Путин танцует с невестой.

Ранее сообщалось, что начало свадебной церемонии немного задержали из-за того, что сам Владимир Путин задержался в пути. Карин Кнайсль еще в июне передала президенту России приглашение на собственную свадьбу, и Владимир Путин им воспользовался.

Президент России подарил невесте старинную масловыжималку и тульский самовар, а также картину с сельским пейзажем.