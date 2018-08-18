Ещё
Китай «поставляет» России туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай «поставляет» России туристов 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru/Сергей Булкин
В первом полугодии 2018 года Китай стал лидером по числу туристических поездок в Россию. По данным Пограничной службы ФСБ России, это связано с проведением в стране чемпионата мира по футболу.
Лидерами по общему числу въездов на территорию РФ с января по июнь 2018 года стали Украина (4,3 млн), Казахстан (1,9 млн) и Узбекистан (1,2 млн). Китай оказался на четвертом месте с 828,2 тысячи поездок.
Замыкает пятерку Таджикистан. Жители этой страны посетили Россию 650,4 тысячи раз. В первой десятке Азербайджан, Финляндия, Армения, Польша и Киргизия.
С целью туризма китайские граждане совершили 448 тысяч поездок в Россию. На втором месте Германия — 163,4 тысячи. Третья строчка за Южной Кореей — 116,7 тысячи поездок.
Как отмечает «Интерфакс», Германия возглавила список лидеров по количеству въездов в Россию среди стран Европы. Второе и третье место заняли Латвия и Литва.
Общее число прибытий иностранцев в Россию в первом полугодии 2018 года составило 14,9 млн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
News.ru: последние новости
Журналист ВГТРК опроверг нападение на съёмочную группу Родственники посетят Ярошенко 20 августа Умер лауреат «Русского Букера»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина не вернет России многомиллионные долги127
Умер Кофи Аннан44
Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США149
Раскрыта правда о смерти Меньшова6
Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым687
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
00:21
Умер Кофи Аннан
В мире Другое
02:05
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе
Общество Происшествия
01:57
Третья попытка: «Механик Погодин» отбился от инспекции
В мире Статьи
01:57
Украина не вернет России многомиллионные долги
Оружие В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
01:32
Из Apple Watch пропадет одна полезная функция
Интернет Наука и техника
00:06
В Пятигорске расследуют инцидент с Вечным огнем
Происшествия
07:55
Путин на свадьбе в Австрии: Украина недовольна
Политика Статьи
00:18
«Союзмультфильм» посвятил памяти Успенского два видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение