Китай «поставляет» России туристов

В первом полугодии 2018 года Китай стал лидером по числу туристических поездок в Россию . По данным Пограничной службы ФСБ России, это связано с проведением в стране чемпионата мира по футболу.

Лидерами по общему числу въездов на территорию РФ с января по июнь 2018 года стали Украина (4,3 млн), Казахстан (1,9 млн) и Узбекистан (1,2 млн). Китай оказался на четвертом месте с 828,2 тысячи поездок.

Финляндия, Армения, Польша и Киргизия. Замыкает пятерку Таджикистан . Жители этой страны посетили Россию 650,4 тысячи раз. В первой десятке Азербайджан

С целью туризма китайские граждане совершили 448 тысяч поездок в Россию. На втором месте Германия — 163,4 тысячи. Третья строчка за Южной Кореей — 116,7 тысячи поездок.

Литва. Как отмечает «Интерфакс» , Германия возглавила список лидеров по количеству въездов в Россию среди стран Европы. Второе и третье место заняли Латвия

Общее число прибытий иностранцев в Россию в первом полугодии 2018 года составило 14,9 млн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.