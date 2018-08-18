Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым

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В Крыму рассказали, зачем украинские туристы едут на полуостров 

РИА Новости 1 час назад
Украинские туристы едут в Крым за безопасным и комфортабельным отдыхом, а также посмотреть на мост через Керченский пролив, сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Ранее руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов сообщил, что Крым с начала текущего года уже посетило свыше 800 тысяч туристов из Украины.
"Вся информация, которая подавалась на Украине, что моста не существует, что это фейк и компьютерная графика, сработала обратным бумерангом. После открытия моста президентом России Владимиром Путиным, многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение. Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, приезжая в Крым, туристы из Украины получают комфортабельные условия для отдыха, чего не найдешь на украинских курортах.
"Туристические потоки в Крым из Украины восстанавливаются. Работает в том числе народное радио, ведь люди, которые бывали в Крыму, рассказывают, что здесь безопасно отдыхать, что туристов тут встречают и принимают с особым гостеприимством", — подчеркнул Черняк.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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