Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым

В Крыму рассказали, зачем украинские туристы едут на полуостров

Украинские туристы едут в Крым за безопасным и комфортабельным отдыхом, а также посмотреть на мост через Керченский пролив, сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк

"Вся информация, которая подавалась на Украине, что моста не существует, что это фейк и компьютерная графика, сработала обратным бумерангом. После открытия моста президентом России Владимиром Путиным, многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение. Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, приезжая в Крым, туристы из Украины получают комфортабельные условия для отдыха, чего не найдешь на украинских курортах.

"Туристические потоки в Крым из Украины восстанавливаются. Работает в том числе народное радио, ведь люди, которые бывали в Крыму, рассказывают, что здесь безопасно отдыхать, что туристов тут встречают и принимают с особым гостеприимством", — подчеркнул Черняк.