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Первому в России гей-параду дали задний ход
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Первому в России гей-параду дали задний ход 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Новоульяновска (Ульяновская область) Геннадий Деникаев запретил проводить гей-парад в поселке Яблоневый. Об радиостанции «Говорит Москва» сообщил сотрудник администрации.
«Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он запретил», — рассказал служащий.
Ранее лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев поведал о согласовании мероприятия в поселке, население которого составляет 7 человек, с главой администрации города Светланой Косариновой.
«Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», — рассказал он и отметил, что «таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области».
По его словам, было заявлено 300 участников.
Николай Алексеев также подавал заявки на проведение гей-парада в селе Панская Слобода в Ульяновской области, в администрации Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и Тольятти.
В ноябре прошлого года власти запретили ЛГБТ-активистам проведение публичных мероприятий в Новосибирске, в октябре — в Екатеринбурге и Челябинске, Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе. В сентябре отказались согласовать проведение гей-парадов в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле. Организаторы обжаловали данные решения в судах.
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