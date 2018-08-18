Семья Ярошенко вылетела в США для встречи с ним

Жена и дочь осужденного в Америке российского летчика Константина Ярошенко отправились к нему в субботу, 18 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его супругу.

Встреча может состояться через два дня, 20 августа. Их последнее свидание произошло в 2011 году, когда ему выносили приговор. После этого она улетела в Россию

На этот визит в Штаты семья решилась ради дочери, которая хочет увидеться с отцом. Кроме того, родственники хотят поддержать его морально: в последнее время ему пришлось пережить смерть матери, карцер и перевод в другую тюрьму, условия в которой его не устраивают.