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Семья Ярошенко вылетела в США
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Семья Ярошенко вылетела в США для встречи с ним 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жена и дочь осужденного в Америке российского летчика Константина Ярошенко отправились к нему в субботу, 18 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его супругу.
Встреча может состояться через два дня, 20 августа. Их последнее свидание произошло в 2011 году, когда ему выносили приговор. После этого она улетела в Россию.
На этот визит в Штаты семья решилась ради дочери, которая хочет увидеться с отцом. Кроме того, родственники хотят поддержать его морально: в последнее время ему пришлось пережить смерть матери, карцер и перевод в другую тюрьму, условия в которой его не устраивают.
Летчика Константина Ярошенко американские власти приговорили к 20 годам лишения свободы в 2011 году. Россиянина признали виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков на сумму свыше 100 миллионов долларов. Он был арестован в Либерии в конце мая 2010 года и доставлен в США. Наказание он отбывает в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут. Сам летчик свою вину так и не признал. Он считает дело сфабрикованным, а свой арест — провокацией.
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