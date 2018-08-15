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В страшном ливне в Москве увидели «руку Кремля»
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Ведущая «Эха Москвы» назвала дождь в Москве испытаниями «климатического оружия» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр не исключила, что ураган, обрушившийся на центр Москвы во время «марша матерей» в поддержку арестованной по обвинению в экстремизме Анны Павликовой, является следствием испытания властями «климатического оружия».
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«Не исключено, что в Москве испытывают какое-то климатическое оружие, потому что здесь уже не просто дождь и стена воды, а град. Я надеюсь, что центр не затопит», — заявила она в прямом эфире в Telescope.
В Москве в среду проходит «марш матерей» — несогласованная акция в поддержку арестованных фигуранток дела экстремистского сообщества «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Адвокат Павликовой просил не проводить эту акцию без согласования с властями, чтобы не навредить его подзащитной.
Накануне МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве еще накануне — ожидалась гроза, сильный дождь и усиление ветра до 20 м/с. Некоторые сочли, что МЧС подключили специально для того, чтобы люди не пришли на акцию, однако другие отнеслись к этой версии с иронией.
Так, писатель Татьяна Толстая назвала тех, кто увидел в сообщении МЧС «руку Кремля», «фейсбучными параноиками».
«Гром и молния в центре Москвы. Дождь стеной. Фейсбучные параноики уверены, что это рука Кремля. Шестипалая такая. И МЧС со своими предупреждениями как глашатай темных сил. «Возможно, — пишет МЧС, — падение рекламных конструкций». Знают, дьяволы!», — написала она.
Между тем, ранее следователи попросили о переводе Дубовик и Павликовой под домашний арест в связи с завершением основных следственных действий.
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