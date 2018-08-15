В страшном ливне в Москве увидели «руку Кремля»

Ведущая «Эха Москвы» назвала дождь в Москве испытаниями «климатического оружия»

«Не исключено, что в Москве испытывают какое-то климатическое оружие, потому что здесь уже не просто дождь и стена воды, а град. Я надеюсь, что центр не затопит», — заявила она в прямом эфире в Telescope.

В Москве в среду проходит «марш матерей» — несогласованная акция в поддержку арестованных фигуранток дела экстремистского сообщества «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик . Адвокат Павликовой просил не проводить эту акцию без согласования с властями, чтобы не навредить его подзащитной.

Накануне МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве еще накануне — ожидалась гроза, сильный дождь и усиление ветра до 20 м/с. Некоторые сочли, что МЧС подключили специально для того, чтобы люди не пришли на акцию, однако другие отнеслись к этой версии с иронией.

Так, писатель Татьяна Толстая назвала тех, кто увидел в сообщении МЧС «руку Кремля», «фейсбучными параноиками».

«Гром и молния в центре Москвы. Дождь стеной. Фейсбучные параноики уверены, что это рука Кремля. Шестипалая такая. И МЧС со своими предупреждениями как глашатай темных сил. «Возможно, — пишет МЧС, — падение рекламных конструкций». Знают, дьяволы!», — написала она.

Между тем, ранее следователи попросили о переводе Дубовик и Павликовой под домашний арест в связи с завершением основных следственных действий.