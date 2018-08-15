Дачи и права: что Успенский оставил наследникам

14 августа не стало великого советского и российского писателя Эдуарда Успенского, подарившему миру множество чудесных героев, включая Чебурашку и кота Матроскина. «Газета.Ru» разобралась, какой коммерческий успех принесли автору его культовые творения.

Астрид Линдгрен и Имя Эдуарда Успенского известно в России (и не только) почти каждому — на его произведениях выросло не одно поколение детей, которые, уже будучи серьезными и взрослыми дядями и тетями, с не меньшим удовольствием возвращались к полюбившимся когда-то историям и героям. Пожалуй, настолько успешных в творческом плане детских писателей, подаривших миру по-настоящему культовых персонажей, можно пересчитать на пальцах. Не зря еще при жизни значимость достояния Эдуарда Николаевича без всякой патетики стали сравнивать с наследием Ханса Кристиана Андерсена Корнея Чуковского , ведь все эти люди творили, что называется, на века.

Говоря об Успенском, не так просто выделить его абсолютно главный труд — дети из разных уголков страны и поныне с примерно одинаковой вероятностью (оторвавшись от смартфонов) могут подразнить рыжеволосого друга «убийством дедушки лопатой» или объяснить отцу, что тот «неправильно бутерброд ест».

Однако в сугубо коммерческом плане определенные фавориты все-таки существуют: речь, конечно, о Чебурашке и героях из Простоквашино.

Очаровательное существо с огромными ушами так и вовсе стало едва ли не мировым хитом — что уж говорить, если даже в Японии , стране, являющейся явным лидером в плане производства той мультипликации, которую и при большом желании нельзя назвать «пластиковой», открыто восторгаются товарищем Крокодила Гены, посвящая ему целые сериалы, а также с охотой перенося героя на разного рода мерч. Сами японцы, объясняя свое теплое отношение и заинтересованность в персонаже, отмечают, что он очень живой и настоящий, а наибольшую популярность герой получил среди девушек и женщин старше 30 лет, зачастую видящих в грустном зверьке себя — таких же одиноких и в чем-то несчастных.

Успенский когда-то признавался, что в Стране восходящего солнца средств на франшизные права не пожалели — по некоторым данным, писатель получил за вымышленного зверька и его друзей несколько миллионов долларов, включая последующие отчисления. Кроме того, определенные суммы за Чебурашку поступали на счет автора и благодаря российскому рынку.

То же самое касается и его Простоквашино — по словам Эдуарда Николаевича, лишь за одно производство мороженого по мотивам произведения он получил от одной компаний деньги на загородный дом (в другом интервью Успенский рассказывал, что у него таковых четыре без учета двух квартир в Москве — в Троицке , Переделкине, Рузе и под Анапой , причем последний из них обошелся в 15 млн рублей). А ведь в продаже уже не первый год популярны и другие продукты этой франшизы.

Коммерческий успех писателя при этом не совсем верно связывать исключительно с его творческими талантами: будучи «технарем» по образованию, Успенский в отличие от многих коллег сумел отлично приспособиться к жизни после развала СССР, став ярым борцом с незаконным присвоением персонажей в производстве чего бы то ни было. Так, в разные годы Эдуард Николаевич судился с целым рядом организаций, без его согласия использовавших героев знаменитых произведений — пусть разбирательства и не всегда заканчивались в его пользу.

Собственно, не изменил себе автор даже в последний год жизни, когда его мучила онкология. Особо громким получился спор с «Союзмультфильмом», решившим сделать сиквел к истории про Дядю Федора, кота Матроскина и пса Шарика.

Успенский крайне болезненно отреагировал на желание компании начать производство многосерийного продолжения мультфильма, подчеркнув, что не давал собственного согласия по новое «Простоквашино» — он обращался к создателям через прессу, призывал актеров озвучки выйти из проекта, писал открытое письмо Владимиру Путину и, наконец, обратился в Генеральную прокуратуру Следственный комитет , а также Счетную палату . В студии, впрочем, подчеркивали, что неоднократно пытались договориться о сумме компенсации с писателем (при этом отмечая, что все права на экранизацию мультсериала «Простоквашино» принадлежат именно «Союзмультфильму»), однако к общему согласию прийти не смогли, так как Эдуард Николаевич запросил за кота Матроскина и компанию фактически годовой бюджет организации.

В итоге на мировую стороны пошли только в августе, как оказалось, всего за несколько дней до смерти Успенского — между «Союзмультфильмом» и писателем была заключена сделка об использовании оригинальных сценариев «Трое из Простоквашино, „Каникулы в Простоквашино“, „Зима в Простоквашино“, десяти литературных историй серии, ранее не экранизированных, а также о лицензии на использование товарных знаков с изображениями персонажей. Сам автор, согласно договору, получал роялти.

Как пишут СМИ, на наследство Успенского будут претендовать его вторая жена Елена (Эдуард Николаевич четырежды был женат, из них дважды — на Елене, с которой и жил в последние годы), их общие дети Ирина и Светлана, а также дочь от первого брака Татьяна.

Общее имущество создателя Чебурашки и Дяди Федора (без учета авторского наследия) на момент его смерти оценивалось примерно в 150 млн рублей. По мнению представителя семьи Успенского, его родственники сумеют обеспечить достойное использование и защиту наследия писателя, а также прав на него.