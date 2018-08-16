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Названы самые востребованные пенсионерами профессии
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Названы самые востребованные пенсионерами профессии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look / Globallookpress
Как уточнили в агентствах по трудоустройству, чаще всего российские пенсионеры заинтересованы в тех вакансиях, которые предлагают им должности, где пенсионеры чувствуют себя уверенно или уже имеют опыт работы.
От 3% до 7% россиян пенсионного возраста ищут работу в базе вакансий. При этом данная категория граждан в основном представляет собой специалистов высокой квалификации, а также со значительным опытом работы. Например, это главные бухгалтеры, инженеры, преподаватели, творческие и научные работники.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на агентства по трудоустройству, россияне в пенсионном возрасте заинтересованы в тех должностях, в которых чувствуют себя уверенно или имеют опыт работы.
«Если говорить о квалифицированных профессиях, то есть кандидаты на должности главных бухгалтеров, главных инженеров, инженеров-конструкторов, поваров, юристов», — говорится в сообщении.
При этом агентство уточняет, что также на сайте есть такие соискатели, которые просто готовы передавать свой опыт или обучать, а именно — это репетиторы, учителя по математике и русскому языку.
Кроме того, российские пенсионеры также заинтересованы в таких должностях, как няни, курьеры или операторы колл-центров с зарплатой от 25 до 35 тысяч рублей.
Есть и такие соискатели из Москвы, которые приглядываются к таким должностям, на которых уровень заработной платы составляет от 40 до 60 тысяч рублей.
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что люди в возрасте способны стать очень серьезным ресурсом, который сыграет роль в развитии экономики страны после увеличения пенсионного возраста.
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