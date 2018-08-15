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«Бессмертный русский» рассказал о пугающей традиции
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«Бессмертный русский» рассказал о традиции совать руку в расплавленный металл 

Lenta.ru 40 минут назад
Сталевар из армянского Алаверди Аркадий Мгдсян, прозванный в западном сегменте интернета «Бессмертным русским» за способность пошлепать рукой по расплавленному металлу без последствий, рассказал агентству РИА Новости о своем трюке.
«То, что вы называете трюком, проделывают все: молодые и не только металлурги нашего города. Это своего рода традиция посвящения в металлурги, и за 250-летнюю историю завода все молодые специалисты проходили через это, когда достигали особого уровня мастерства», — сказал он.
Мгдсян подтвердил, что секрет заключается в том, что он перед трюком смочил руку водой, и в момент контакта с ладони с расплавом образуется паровая прослойка, защищающая кожу.
Оригинальный ролик был залит на канал Мгдсяна еще в феврале 2016 года, однако видео обрело вирусную популярность в России лишь в начале 2018-го.
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