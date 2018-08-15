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Успенский отказался от помощи перед смертью
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Успенский отказался от помощи перед смертью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Врачи предлагали Эдуарду Успенскому отправиться в больницу, однако он отказался от помощи специалистов. Спустя две недели писатель умер в собственном доме в Новой Москве.
Эдуард Успенский боролся с тяжелым онкологическим заболеванием в течение долгого времени. Он обращался не только к российским, но и к зарубежным врачам.
В частности, писатель проходил лечение в Германии. Однако почти сразу после возвращения домой Успенскому стало хуже. Врачи настаивали на госпитализации, чтобы он находился под постоянным наблюдением специалистов. От этого варианта писатель отказался. Последние две недели он провел дома.
Отметим, ранее Эдуард Успенский рассказывал о лечении онкологии. "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", — рассказал Эдуард Успенский в эфире программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
Он также признался, что перестал чувствовать свои пальцы. Кроме того, в начале августа врачи приезжали домой в писателю — он потерял сознание. Тогда врачи отметили, что Эдуард Успенский крайне слаб. В больницу он, однако, не поехал даже тогда.
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