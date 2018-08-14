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«Почта России» объяснила конфуз с конвертами
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«Почта России» объяснила конфуз с перепутанным зданием МГУ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В «Почте России» заявили, что здание МГУ и высотку на Котельнической набережной на почтовых конвертах перепутали в издательстве. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу компании.
Представители «Почты России» рассказали, что конверты выпустило издательство «Иллюзион», которое и несло ответственность за их разработку. В компании добавили, что конверты было решено изъять из продажи.
Пикабу
Ранее СМИ сообщили, что на конвертах «Почты России» с подписью «МГУ имени Ломоносова» разместили изображения памятника Михаилу Ломоносову и высотки на Котельнической набережной.
И здание МГУ, и этот дом относятся к «сталинским высоткам», строившимся в Москве в 1947—1957 годах.
Интернет-пользователи отмечали, что конверты с ошибкой могут приобрести коллекционную ценность.
Комментарии9  Ещё 3 источника 
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