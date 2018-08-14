Размытые тела. Мир глазами близоруких

Мир глазами близоруких

Но эти гиперреалистичные иллюстрации, выполненные маслом, прекрасно передают эффект размытия, который так хорошо знаком близоруким людям

5/12 Но эти гиперреалистичные иллюстрации, выполненные маслом, прекрасно передают эффект размытия, который так хорошо знаком близоруким людям

Сначала кажется, что картины Барлоу похожи на фотографии не в фокусе

4/12 Сначала кажется, что картины Барлоу похожи на фотографии не в фокусе

Филипп Барлоу, художник из Кейптауна, создал серию картин, которые показывают ежедневные трудности тех, у кого близорукость — самое распространенное нарушение зрения

3/12 Филипп Барлоу, художник из Кейптауна, создал серию картин, которые показывают ежедневные трудности тех, у кого близорукость — самое распространенное нарушение зрения

Ведь если очки вы надеваете на себя только ради веселья, то вам явно не знакомы проблемы тех людей, которые принимают пластиковый пакет за кота

2/12 Ведь если очки вы надеваете на себя только ради веселья, то вам явно не знакомы проблемы тех людей, которые принимают пластиковый пакет за кота

Вы когда-нибудь задумывались о том, как близорукие люди видят мир без линз и очков?

1/12 Вы когда-нибудь задумывались о том, как близорукие люди видят мир без линз и очков?

Художник Филипп Барлоу показывает, как видят мир люди с плохим зрением. Глядя на его картины, хочется протереть глаза.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как близорукие люди видят мир без линз и очков? Ведь если очки вы надеваете на себя только ради веселья, то вам явно не знакомы проблемы тех людей, которые принимают пластиковый пакет за кота.

Филипп Барлоу, художник из Кейптауна , создал серию картин, которые показывают ежедневные трудности тех, у кого близорукость — самое распространенное нарушение зрения.

Сначала кажется, что картины Барлоу похожи на фотографии не в фокусе. Но эти гиперреалистичные иллюстрации, выполненные маслом, прекрасно передают эффект размытия, который так хорошо знаком близоруким людям.