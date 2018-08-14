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Размытые тела. Мир глазами близоруких
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Мир глазами близоруких 

Рамблер 1 час назад
Художник Филипп Барлоу показывает, как видят мир люди с плохим зрением. Глядя на его картины, хочется протереть глаза.
1/12  Вы когда-нибудь задумывались о том, как близорукие люди видят мир без линз и очков?
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2/12  Ведь если очки вы надеваете на себя только ради веселья, то вам явно не знакомы проблемы тех людей, которые принимают пластиковый пакет за кота
Фото:
3/12  Филипп Барлоу, художник из Кейптауна, создал серию картин, которые показывают ежедневные трудности тех, у кого близорукость — самое распространенное нарушение зрения
Фото:
4/12  Сначала кажется, что картины Барлоу похожи на фотографии не в фокусе
Фото:
5/12  Но эти гиперреалистичные иллюстрации, выполненные маслом, прекрасно передают эффект размытия, который так хорошо знаком близоруким людям
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Вы когда-нибудь задумывались о том, как близорукие люди видят мир без линз и очков? Ведь если очки вы надеваете на себя только ради веселья, то вам явно не знакомы проблемы тех людей, которые принимают пластиковый пакет за кота.
Филипп Барлоу, художник из Кейптауна, создал серию картин, которые показывают ежедневные трудности тех, у кого близорукость — самое распространенное нарушение зрения.
Сначала кажется, что картины Барлоу похожи на фотографии не в фокусе. Но эти гиперреалистичные иллюстрации, выполненные маслом, прекрасно передают эффект размытия, который так хорошо знаком близоруким людям.
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