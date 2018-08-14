Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты 

Украинцев сравнили с рабами Древнего Египта
«Мозги» и руки Украины утекают в Польшу, заявила на своей странице в соцсети Facebook лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Политик отметила, что работающие в Польше украинцы за три месяца прислали на родину 800 миллионов долларов, в то время как украинские селяне вынуждены продавать килограмм яблок за 30-40 копеек. По словам Тимошенко, египетские рабы при Тутанхамоне зарабатывали больше нынешних украинцев, с чем и связан отток за рубеж украинских «мозгов» и рабочих рук, которым следует «поднимать» экономику Украины, а не других стран.
Минфин хочет ввести еще один налог
В России должен быть введен эконалог, считают в Министерстве финансов России. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство подсчитало, что плата, которую сейчас вносит бизнес за вредные выбросы, недостаточна для решения проблем с экологией, так как властям приходится выделять на это дополнительные средства. В связи с этим Минфин предложил уже к началу 2020 года ввести экологический налог, который будет подразумевать плату за выбросы в воздух и сбросы в воду вредных веществ.
США заморозили Договор по открытому небу
Дональд Трамп приостановил сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом свидетельствует текст подписанного президентом США оборонного бюджета на 2019 год. Документ был опубликован на сайте американского Конгресса. Согласно ему, в будущем году США прекратят платить за реализацию договора до предоставления Трампом Конгрессу сертификата о соблюдении Москвой его условий.
Россияне бросились скупать авиабилеты
Падение курса рубля до двухлетних минимумов вызвало ажиотажный спрос среди россиян на авиабилеты за рубеж, сообщили «Коммерсанту» в Biletix. В онлайн-сервисе по продаже авиабилетов отметили, что по сравнению с 1-7 августа спрос на вылеты за границу 8-12 августа стал больше сразу на 31%. Между тем в сервисах Aviasales и OneTwoTrip газете сообщили, что уже завтра цены на международные рейсы вырастут на 5-7% по той же причине.
Европе нашли замену российскому газу
Избавить Европу от зависимости от российского газа может лишь Трансадриатический газопровод, заявил изданию Washington Examiner член Конгресса США Девин Нуньес. Конгрессмен отметил, что после прокладки газопровода из Азербайджана в Италию Европе не придется «подкармливать русского медведя деньгами», а единственным препятствием строительству нового трубопровода является «пропаганда» России в Италии.