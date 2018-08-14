Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты

Украинцев сравнили с рабами Древнего Египта

«Мозги» и руки Украины утекают в Польшу , заявила на своей странице в соцсети Facebook лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко . Политик отметила, что работающие в Польше украинцы за три месяца прислали на родину 800 миллионов долларов, в то время как украинские селяне вынуждены продавать килограмм яблок за 30-40 копеек. По словам Тимошенко, египетские рабы при Тутанхамоне зарабатывали больше нынешних украинцев, с чем и связан отток за рубеж украинских «мозгов» и рабочих рук, которым следует «поднимать» экономику Украины, а не других стран.

Минфин хочет ввести еще один налог

России должен быть введен эконалог, считают в Министерстве финансов России. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство подсчитало, что плата, которую сейчас вносит бизнес за вредные выбросы, недостаточна для решения проблем с экологией, так как властям приходится выделять на это дополнительные средства. В связи с этим Минфин предложил уже к началу 2020 года ввести экологический налог, который будет подразумевать плату за выбросы в воздух и сбросы в воду вредных веществ.

США заморозили Договор по открытому небу

Дональд Трамп приостановил сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом свидетельствует текст подписанного президентом США оборонного бюджета на 2019 год. Документ был опубликован на сайте американского Конгресса. Согласно ему, в будущем году США прекратят платить за реализацию договора до предоставления Трампом Конгрессу сертификата о соблюдении Москвой его условий.

Россияне бросились скупать авиабилеты

Падение курса рубля до двухлетних минимумов вызвало ажиотажный спрос среди россиян на авиабилеты за рубеж, сообщили «Коммерсанту» в Biletix. В онлайн-сервисе по продаже авиабилетов отметили, что по сравнению с 1-7 августа спрос на вылеты за границу 8-12 августа стал больше сразу на 31%. Между тем в сервисах Aviasales и OneTwoTrip газете сообщили, что уже завтра цены на международные рейсы вырастут на 5-7% по той же причине.

Европе нашли замену российскому газу