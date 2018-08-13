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Сын убитого Хачатуряна рассказал правду об отце
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Сын убитого Хачатуряна рассказал всю правду об отце 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр видео
Сын убитого дочерями Михаила Хачатуряна Сергей рассказал подробности из жизни отца в эфире программы «На самом деле».
Сергей Хачатурян признался, что не подозревал о том, что его сестры хотят убить отца, но подтвердил, что отец был тираном.
Он заявил, что почти не общался с отцом, поскольку тот больше любил дочерей. По его словам, Михаил Хачатурян выставил его за дверь в 16-летнем возрасте и строго запрещал общаться с матерью.
Кроме того, отец бил его всем, что попадется под руку, а однажды угрожал вывезти в лес и расправиться с ним.
Сергей также вспомнил, как однажды ему позвонила встревоженная сестра Кристина и сказала, что отец хочет принять ванну с Ангелиной.
Детектор лжи подтвердил, что Сергей Хачатурян говорит правду.
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