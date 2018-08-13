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Умер Лео Корхин
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Умер Лео Корхин 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Youtube
11 августа на 90 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, дирижер Лео Вениаминович Корхин. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном на сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Корхин родился в Киеве в 1929 году. В годы Великой отечественной войны он отправился на фронт.
После войны он учился в киевской музыкальной школе, а затем поступил в Киевскую консерваторию, где обучался на оркестровом факультете. Корхин закончил его в 1951 году.
На сайте ведомства отмечается, что музыкант работал дирижером с Государственном симфоническом оркестре УССР с 1944 года, после учебы три года возглавлял оркестр в Донецке, а в 1954-м, переехал в Ленинград, где играл с оркестром местной филармонии.
При участии Корхина была записана музыка к советским кинофильмам, включая "Белое солнце пустыни" и "Женя, Женечка и "катюша".
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