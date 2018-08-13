Умер Лео Корхин

11 августа на 90 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России , дирижер Лео Вениаминович Корхин. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном на сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Корхин родился в Киеве в 1929 году. В годы Великой отечественной войны он отправился на фронт.

После войны он учился в киевской музыкальной школе, а затем поступил в Киевскую консерваторию, где обучался на оркестровом факультете. Корхин закончил его в 1951 году.

На сайте ведомства отмечается, что музыкант работал дирижером с Государственном симфоническом оркестре УССР с 1944 года, после учебы три года возглавлял оркестр в Донецке , а в 1954-м, переехал в Ленинград, где играл с оркестром местной филармонии.

При участии Корхина была записана музыка к советским кинофильмам, включая "Белое солнце пустыни" и "Женя, Женечка и "катюша".