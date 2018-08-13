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Доренко предложил свою версию убийства Листьева
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Доренко предложил свою версию убийства Листьева 

Рамблер 1 час назад
Журналиста Владислава Листьева убили «криминальные пацаны», заявил радиостанции «Говорит Москва» его коллега Сергей Доренко.
«Какая-то двойка, криминальная шушера», — уверен он.
По словам Доренко, вероятно, на ОРТ, генеральным директором которого был Листьев, были «какие-нибудь бартеры» или «откаты», которые Листьев «закрыл», почему его и решили «чпокнуть».
Именно это журналист и назвал причиной того, что убийцы его коллеги до сих пор не были найдены.
«Почему до сих пор не раскрыто? Ровно поэтому и не раскрыто. Потому что это сыграл кто-то совсем мелкий», — считает Доренко.
Кроме того, Доренко опроверг несколько теорий об убийстве Листьева, которые высказывались ранее. По его мнению, владевший ОРТ олигарх Борис Березовский едва ли стал бы заказывать подчиненного, которого мог просто уволить.
"Если Листьев сказал бы: "Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам, я не отказываюсь от рекламы", то Березовский сказал бы: "ну хорошо, просто на работу завтра не приходи, ты больше не работаешь". Что его стрелять-то?" — заявил Доренко.
Руководитель службы безопасности президента России Александр Коржаков, уверен журналист, просто не мог этого сделать, а бизнесмен Сергей Лисовский — слишком интеллигентен и образован, чтобы «пачкаться» подобным образом.
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