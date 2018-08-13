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Ксения Соколова сбежала из России
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Ксения Соколова покинула Россию 

Рамблер 50 минут назад
Фото: ТАСС
Журналистка Ксения Соколова, возглавлявшая благотворительный фонд «Справедливая помощь», покинула Россию из-за уголовного дела о злоупотреблениях в фонде. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.
По информации источников, Соколова не собирается возвращаться в Россию. При этом сама журналистка утверждает, что находится на отдыхе, и с уголовным делом ее отъезд никак не связан.
Ксения Соколова возглавила «Справедливую помощь» в начале 2017 года после гибели основательницы фонда Елизаветы Глинки. С июля 2018 года должность президента «Справедливой помощи» занимает исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.
6 августа стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в фонде. По информации агентства «Москва», действия бывшего руководства организации нанесли фонду ущерб в размере 1,79 миллиона рублей.
Комментарии6  Ещё 7 источников 
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