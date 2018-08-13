Ксения Соколова сбежала из России

Ксения Соколова покинула Россию

Журналистка Ксения Соколова , возглавлявшая благотворительный фонд «Справедливая помощь», покинула Россию из-за уголовного дела о злоупотреблениях в фонде. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.

По информации источников, Соколова не собирается возвращаться в Россию. При этом сама журналистка утверждает, что находится на отдыхе, и с уголовным делом ее отъезд никак не связан.

Ксения Соколова возглавила «Справедливую помощь» в начале 2017 года после гибели основательницы фонда Елизаветы Глинки. С июля 2018 года должность президента «Справедливой помощи» занимает исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова