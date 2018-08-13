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Секс в «Зарядье» стал мемом
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Секс в «Зарядье» стал мемом 

Рамблер 1 час назад
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что на камеры в парке «Зарядье» стали всё чаще попадать занимающиеся сексом пары. В сети сразу принялись шутить на этот счет.
1/8  В русскоязычном сегменте интернета произвела фурор реплика главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, который заявил, что в объектив камер наблюдения в столичном парке «Зарядье» часто попадают пары во время занятия сексом. В сети принялись шутить по поводу того, что столичное место для отдыха стало точкой притяжения любовников
Фото:
2/8  Ранее Кузнецов уточнил, что имеются видеозаписи инцидентов. Позднее один из роликов появился в сети. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкованазвала любовные утехи в парке глупостью
Фото:
3/8  Официальный паблик PornHub во «ВКонтакте» опубликовал снимок здания, которое часто используется в порнороликах, с подписью «Вечерний парк "Зарядье" прекрасен»
Фото:
4/8  "Ты не поверишь, но это простая будка охранника в парке Зарядье"
Фото:
5/8  "Обычный московский вечер"
Фото:
6/8  Садовник в "Зарядье"
Фото:
7/8  Москва, Зарядье, 2018 год
Фото:
8/8  Секс-туры в "Зарядье"
Фото:
В русскоязычном сегменте интернета произвела фурор реплика главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, который заявил, что в объектив камер наблюдения в столичном парке «Зарядье» часто попадают пары во время занятия сексом. В сети принялись шутить по поводу того, что столичное место для отдыха стало точкой притяжения любовников.
Ранее Кузнецов уточнил, что имеются видеозаписи инцидентов. Позднее один из роликов появился в сети. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкованазвала любовные утехи в парке глупостью.
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