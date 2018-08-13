Секс в «Зарядье» стал мемом 

1/8 В русскоязычном сегменте интернета произвела фурор реплика главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, который заявил, что в объектив камер наблюдения в столичном парке «Зарядье» часто попадают пары во время занятия сексом. В сети принялись шутить по поводу того, что столичное место для отдыха стало точкой притяжения любовников

Фото: twitter.com/80895_viktor