Политковский о новой версии убийства Листьева

Экс-ведущий «Взгляда» опроверг новую версию убийства Листьева

"На беглого человека всегда проще всего это дело списать", — сказал Политковский.

По его словам, Листьев не принимал решение отказаться от трансляции рекламы.

Он также подчеркнул, что не верит в версию Захарова о том, что Березовский мог заказать убийство Листьева.

Ранее Захаров заявил, что убийство Листьева заказал Березовский из-за упущенных доходов от рекламы.