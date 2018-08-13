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Политковский о новой версии убийства Листьева
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Экс-ведущий «Взгляда» опроверг новую версию убийства Листьева 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский прокомментировал слова своего коллеги Дмитрия Захарова о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству телеведущего Владислава Листьева. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"На беглого человека всегда проще всего это дело списать", — сказал Политковский.
По его словам, Листьев не принимал решение отказаться от трансляции рекламы.
Он также подчеркнул, что не верит в версию Захарова о том, что Березовский мог заказать убийство Листьева.
Ранее Захаров заявил, что убийство Листьева заказал Березовский из-за упущенных доходов от рекламы.
Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым. Официальных обвинений Борису Березовскому не предъявлялось.
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