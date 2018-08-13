В России стали меньше рожать

В России за год число беременных до 14 лет сократилось более чем вдвое

Число беременных девушек в возрасте до 14 лет сократилось в России за год более чем вдвое, следует из статистического сборника Минздрава за 2017 год.

"Беременность, роды и послеродовой период (показатель исчислен на женское население 10-14 лет), абсолютные числа: 2016 год — 630, 2017 год — 275", — написано в сборнике.

При этом, по данным Минздрава, в 2017 году практически все девочки сделали аборты — 231, а в 2016 году от ребенка избавились меньше половины — 263.

В целом количество беременных девушек до 18 лет в России также снижается. Если в 2016 году на 100 тысяч населения приходилась 1 тысяча беременных в возрасте от 15 до 17 лет, то в 2017 году –803, говорится в сборнике.

Количество абортов у девушек до 18 лет также снижается, следует из сборника. Всего в 2017 году в России девушкам в возрасте 15-17 лет было сделано 4865 абортов, что почти на 2 тысячи меньше, чем в 2016 году, а по сравнению с 2007 годом количество абортов среди подростков сократилось в России в семь раз.