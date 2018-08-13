В России стали меньше рожать

Число беременных девушек в возрасте до 14 лет сократилось в России за год более чем вдвое, следует из статистического сборника Минздрава за 2017 год.
"Беременность, роды и послеродовой период (показатель исчислен на женское население 10-14 лет), абсолютные числа: 2016 год — 630, 2017 год — 275", — написано в сборнике.
При этом, по данным Минздрава, в 2017 году практически все девочки сделали аборты — 231, а в 2016 году от ребенка избавились меньше половины — 263.
В целом количество беременных девушек до 18 лет в России также снижается. Если в 2016 году на 100 тысяч населения приходилась 1 тысяча беременных в возрасте от 15 до 17 лет, то в 2017 году –803, говорится в сборнике.
По статистике Минздрава, больше всего беременных до 18 лет находятся в Магаданской области (3274 на 100 тысяч населения), Коми (2395) Забайкальском крае (2224). Меньше всего беременных подростков в Северной Осетия — (25 на 100 тысяч населения), Москве (52) и Севастополе (83).
Количество абортов у девушек до 18 лет также снижается, следует из сборника. Всего в 2017 году в России девушкам в возрасте 15-17 лет было сделано 4865 абортов, что почти на 2 тысячи меньше, чем в 2016 году, а по сравнению с 2007 годом количество абортов среди подростков сократилось в России в семь раз.
В мае министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что биологический возраст детства, который сейчас составляет 21 год, может быть продлен до 30 лет. Она отметила, что в начале XX века периодом детства считался возраст до 11 лет, к началу Великой Отечественной войны — 14, в 60-х годах — 16. При этом у человека есть физический потенциал, чтобы прожить 120 лет.