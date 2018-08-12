Во ФСИН прокомментировали «вывоз» Сенцова

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию некоторых СМИ о том, что осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов якобы был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги.
"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", — заявили ТАСС в УФСИН.
Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того, согласно материалам дела, они вели подготовку других террористических актов.