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Засуха лишила крымчан урожая
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Крым потерял часть урожая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымские аграрии намолотили 906 тысяч тонн зерна, при этом часть урожая была утеряна из-за засухи, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
"Если в прошлом году крымским аграриям удалось достичь рекордных показателей урожая ранних зерновых, более 1,7 млн тонн, то в 2018 году из-за чрезвычайно засушливой погоды, часть урожая была потеряна. Республика намолотила 906 тысяч тонн. И, нужно отдать должное нашим сельхозпроизводителям, которые, не покладая рук, боролись за урожай, невзирая на сложности. Благодарен каждому из них за колоссальный труд", — сказал РИА Новости Рюмшин.
По его словам, уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур в республике завершена. Убрано более 548 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 16,5 центнеров с гектара.
"Первое место занял Симферопольский район. Средняя урожайность составила почти 24 центнера с гектара. На втором — Бахчисарайский район со средней урожайностью 23 центнера с гектара. И замкнул тройку лидеров Белогорский район со средней урожайностью более 22 центнеров с гектара", — сказал министр.
При этом Рюмшин подчеркнул, что подготовка почв для проведения сева озимых культур под урожай 2019 года находится на завершающем этапе. Так, уже подготовлено 422 тысячи гектаров почвы, что составляет 91% от общей площади.
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