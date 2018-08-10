Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС

Российские банкоматы уязвимы для краж
Самые популярные в России банкоматы уязвимы для краж, сообщает «Коммерсант». Еще зимой эксперты Positive Technologies обнаружили, что банкоматы американской компании NCR недостаточно защищены от хакеров, которым достаточно установить на сейфовую часть устройства старое программное обеспечение, что позволяет им получить контроль над банкоматом. В феврале NCR обновила ПО, устранив уязвимость, и сообщила об этом на своем сайте, призвав клиентов установить обновления. Однако, как отмечает издание, российские банки, использующие устройства NCR, узнали и об их уязвимости, и об устранении проблемы лишь от корреспондента «Коммерсанта», обратившегося к ним за комментариями.
В России вырастет инфляция
В 2018 году инфляция в России вырастет до 3,5%, уверены аналитики ведущих местных банков. Опрошенные «Известиями» банкиры назвали причиной этого бензиновый кризис, наблюдавшийся весной и в начале лета, будущее повышение налога на добавленную стоимость, нелучший урожай в центральном Черноземье, а также рост розничного товарооборота, причиной которого, в свою очередь, станет увеличение потребительской активности россиян в связи с ростом их реальных доходов.
С ЖСК поступят жестко
Министерство строительства России намерено ужесточить законы, касающиеся жилищно-строительных кооперативов. По данным «Известий», ведомство разработало проект закона, в котором предложило расширить список лиц, несущих ответственность за банкротства ЖСК, за счет включения в него руководителей кооперативов, а также его бывших членов, которые покинули ЖСК за полгода до подачи заявления о банкротстве.
Миллиардера арестовали с чемоданами наркотиков
Американский миллиардер попался на хранении наркотиков, сообщает TMZ. Генри Николас III, состояние которого журнал «Форбс» оценивает в 3,1 миллиарда долларов, был арестован полицией Лас-Вегаса после обнаружения в его номере отеля двух чемоданов с наркотиками. По информации издания, в них сооснователь компании Broadcom хранил марихуану, кокаин, героин, метамфетамин и таблетки экстази с изображением Винни-Пуха.
Военных лишат полисов ОМС
В России вступил в силу закон, который лишит военных полисов ОМС, сообщает «Парламентская газета». Действующие в России законы гласят, что военные и приравненные к ним категории граждан не подлежат обязательному медицинскому страхованию, так как их лечение оплачивает федеральный бюджет. Однако часто, поступив на службу, военные оставляют полис у себя, что становится причиной продолжения внесения регионами взносов за них в фонд ОМС. Новый закон призван исправить эту ситуацию за счет усиления контроля за прекращением и приостановкой страхования.