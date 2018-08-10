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Часть россиян оставят без ОМС
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Не все россияне теперь смогут получить полис ОМС 

Парламентская газета 2 часа назад
В стране меняется способ контроля за наличием у граждан полиса Обязательного медицинского страхования, в частности у тех, кто этому страхованию не подлежит — военнослужащие, работники МВД и ФСИН.
Соответствующий закон вступил в силу 10 августа.
Как ранее сообщала глава Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко, закон направлен на исключение страхования тех россиян, которые не подлежат обязательному медстрахованию, а также на повышение качества планирования бюджетов ФФОМС, субъектов РФ и территориальных фондов ОМС.
Именно последние будут проводить проверки достоверности сведений персонифицированного учёта о застрахованных, а правительство РФ — утверждать порядок и методику определения их численности.
Кроме того, закон обязывает федеральные и территориальные фонды ОМС каждый месяц отражать все предоставленные сведения о приостановлении и прекращении страхования граждан. Документ разделяет категории военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию. Среди них — лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, лица рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы, лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, сотрудники учреждений и органов Уголовно — исполнительной системы, а также таможенных органов РФ.
Согласно действующему законодательству, платить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования за неработающих граждан обязаны регионы. При этом часть отчислений субъекты вносят за тех, кто в действительности в этом не нуждается. В частности, это военнослужащие, расходы на лечение которых обеспечиваются из федерального бюджета. Поступив на военную службу, многие из них нередко оставляют у себя и полис ОМС, тем самым запуская процесс «двойного медицинского страхования».
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