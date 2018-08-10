За незаконное подключение к газу будут сажать

За незаконное подключение к газу посадят на 8 лет

Те россияне, которые захотят самовольно и не первый раз подключиться к газовой или нефтяной трубе сядут в тюрьму на 8 лет. Соответствующий закон вступил в силу 10 августа.

В инициативе, авторами которой стали депутаты Госдумы , сказано, что штрафы для граждан составят до 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за полгода. Если будет поймана группа злоумышленников, то им придётся отдать уже 200 тысяч рублей или доход за 1,5 года, кроме того, виновные будут лишены свободы сроком до 4 лет. В случае гибели одного человека наказание составит 6 лет лишения свободы, а при гибели двух и более лиц — 8 лет заключения.

В законе пописаны и поблажки. В частности, если гражданин подключился к трубе впервые, и от этих действий нет тяжких последствий, то он будет должен заплатить только штраф.

«Под самовольным подключением будет пониматься неправомерное проведение работ гражданами, которые не имеют соответствующего допуска. Поскольку они специально не обучены, то и герметичность врезных соединений не соблюдается», — сказано в документе.

Необходимость в нём возникла потому что незаконные врезки часто приводят к авариям, которые не только портят имущество, но и заканчиваются гибелью людей. А энергоснабжающие организации зачастую узнают о таких врезах лишь после того, как уже произошло несчастье.

Сохранена и уже установленная уголовная ответственность за разрушение, повреждение, приведение в негодность нефтепроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов. Здесь наказание будет в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Если же деяние было совершено группой лиц и привело к тяжким последствиям, то срок лишения свободы составит уже 6 лет, а если последствием стала смерть нескольких человек, то грозит срок лишения свободы до 8 лет.