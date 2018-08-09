Алехина покинула Россию вопреки запрету

В Pussy Riot сообщили, что участница группы Мария Алехина, несмотря на запрет, покинула Россию.
Участнице скандальной панк-группы временно ограничен выезд за границу из-за того, что она уклоняется от обязательных работ, назначенных ей судом за акцию у здания ФСБ против блокировки Telegram.
"Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина смогла вылететь из страны и сейчас находится на пути в Эдинбург", — говорится в сообщении Pussy Riot в Twitter.
Комментариями официальных органов России агентство пока не располагает.
Накануне Алехина уже пыталась улететь в Британию, но была задержана в аэропорту Домодедово на пограничном контроле, сообщал РИА Новости глава юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов.