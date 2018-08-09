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Алехина покинула России вопреки запрету
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Алехина покинула России вопреки запрету
Алехина покинула России вопреки запрету

Мария Алехина уехала из России, несмотря на запрет, заявили в Pussy Riot 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Pussy Riot сообщили, что участница группы Мария Алехина, несмотря на запрет, покинула Россию.
Участнице скандальной панк-группы временно ограничен выезд за границу из-за того, что она уклоняется от обязательных работ, назначенных ей судом за акцию у здания ФСБ против блокировки Telegram.
"Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина смогла вылететь из страны и сейчас находится на пути в Эдинбург", — говорится в сообщении Pussy Riot в Twitter.
Комментариями официальных органов России агентство пока не располагает.
Накануне Алехина уже пыталась улететь в Британию, но была задержана в аэропорту Домодедово на пограничном контроле, сообщал РИА Новости глава юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов.
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