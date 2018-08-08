Кузнецова назвала число утонувших с начала лета детей

Более 150 детей утонули в России за июнь и июль, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова

«Уже более 150 детей утонули в течение этих двух месяцев», — передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24» слова Кузнецовой, прокомментировавшей гибель трех детей в Сочи из-за проливных дождей.

По словам омбудсмена, число погибших среди отдыхающих неорганизованно значительно выше, чем среди тех, кто отдыхает, например, в оздоровительном лагере.

Кузнецова отметила, что «расширение возможностей организованных форм летнего отдыха для максимального числа категорий детей» является одной из главных мер по обеспечению безопасности летнего детского отдыха.

«По нашим данным, лишь 8% детей за 2017 год были вовлечены в организованные формы отдыха», — сказала она.

Напомним, в пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти внука, но его унесло течением, а спустя некоторое время в море обнаружили тело ребенка без признаков жизни. Следователи проводят проверку.

В тот же день течением реки в Сочи унесло двоих детей. Утром в субботу в реке Сочи обнаружили тело подростка, а в воскресенье было найдено тело маленькой девочки.