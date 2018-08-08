Ещё
Кузнецова назвала число утонувших с начала лета детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова назвала число утонувших с начала лета детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Более 150 детей утонули в России за июнь и июль, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
«Уже более 150 детей утонули в течение этих двух месяцев», — передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24» слова Кузнецовой, прокомментировавшей гибель трех детей в Сочи из-за проливных дождей.
По словам омбудсмена, число погибших среди отдыхающих неорганизованно значительно выше, чем среди тех, кто отдыхает, например, в оздоровительном лагере.
Кузнецова отметила, что «расширение возможностей организованных форм летнего отдыха для максимального числа категорий детей» является одной из главных мер по обеспечению безопасности летнего детского отдыха.
«По нашим данным, лишь 8% детей за 2017 год были вовлечены в организованные формы отдыха», — сказала она.
Напомним, в пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти внука, но его унесло течением, а спустя некоторое время в море обнаружили тело ребенка без признаков жизни. Следователи проводят проверку.
В тот же день течением реки в Сочи унесло двоих детей. Утром в субботу в реке Сочи обнаружили тело подростка, а в воскресенье было найдено тело маленькой девочки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Доренко назвал Дудя «дедом Пропердыкиным» Умер актер из сериала «Доярка из Хацапетовки» Мордовской пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти по больничной лестнице
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН разгорелся громкий секс-скандал42
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом79
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли17
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»226
Школьников хотят освободить от домашних заданий86
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:23
Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение