Ещё
«Во всем виноват Крымский мост»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во всем виноват Крымский мост 

ИноСМИ 2 часа назад
В сезоне 2018 курорты черноморского побережья России подсчитывают убытки — об этом заявили таксисты и местные жители. Виновным в убытках назвали Крымский мост, из-за которого популярные российские курорты якобы лишились сотен тысяч туристов.
И теперь пустые пляжи Геленджика, не до конца переполненная Анапа и «муравейники» у моря в Крыму доказали уже на практике: мост не только соединил полуостров с материком, но и переманил основное число туристов. «У нас все очень плохо, сезон можно считать провальным. Большинство людей рвануло в Крым», — пишут таксисты в соцсетях.
Однако в то же время жители черноморских курортов пытаются себя успокоить — говорят, что такая критическая ситуация будет наблюдаться только в этом сезоне. По их словам, туристы, один раз побывавшие в Крыму, больше туда не возвращаются. Причина банальная: качество сервиса и инфраструктуры хромает, а вот цены ничем не отличаются от цен на курортах Краснодарского края.
Между тем, жители Севастополя признают, что их надежды на Крымский мост не оправдались. Об этом журналистам рассказала Евгения, жительница Севастополя, которая не решилась называть свою фамилию украинской прессе, сообщают «Факты».
По словам женщины, многие месяцы в общественном транспорте, она слышала одно и то же: надо потерпеть, потом построят мост, и жизнь наладится. Каждый день об этом говорили и по центральным российским каналам. «Такое было ощущение, что скоро весь мир расцветет красками и Крым превратится в город-сад вместо нынешней серой унылости», — рассказывает Евгения.
Очарование крымчан (и не только) подтвердил сразу после его открытия объекта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Он выяснил, что 97% опрошенных россиян знали об открытии Керченского моста, а 73% считают это важным событием для всей страны. Но после того, как в мае по открытому мосту промчался на КамАЗе Путин, никаких кардинальных перемен в Крыму не случилось.
«Ждали мост с нетерпением — а теперь тишина. Уже даже крымские власти начали говорить: мост проблем не решит, еще он такой дорогой, надо как-то стоимость отбивать, так что ничего не подешевеет», — объяснила новые мифы по этому поводу севастопольчанка.
ИноСМИ: последние новости
Российский след в убийстве мусульманского журналиста! Милитаризация Азовского моря — удар России по украинской экономике Подумал, что началась война
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»214
Степаненко впервые высказалась о разводе19
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились155
«Подумал, что началась война»21
В Подмосковье нашли уникальный клад11
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:54
Почему Стивен Сигал не подходит для работы в МИД России
Политика Статьи
00:38
«Подумал, что началась война»
Оружие Армия
04:26
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение