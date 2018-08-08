Во всем виноват Крымский мост

В сезоне 2018 курорты черноморского побережья России подсчитывают убытки — об этом заявили таксисты и местные жители. Виновным в убытках назвали Крымский мост, из-за которого популярные российские курорты якобы лишились сотен тысяч туристов.

И теперь пустые пляжи Геленджика , не до конца переполненная Анапа и «муравейники» у моря в Крыму доказали уже на практике: мост не только соединил полуостров с материком, но и переманил основное число туристов. «У нас все очень плохо, сезон можно считать провальным. Большинство людей рвануло в Крым», — пишут таксисты в соцсетях.

Однако в то же время жители черноморских курортов пытаются себя успокоить — говорят, что такая критическая ситуация будет наблюдаться только в этом сезоне. По их словам, туристы, один раз побывавшие в Крыму, больше туда не возвращаются. Причина банальная: качество сервиса и инфраструктуры хромает, а вот цены ничем не отличаются от цен на курортах Краснодарского края

Между тем, жители Севастополя признают, что их надежды на Крымский мост не оправдались. Об этом журналистам рассказала Евгения, жительница Севастополя, которая не решилась называть свою фамилию украинской прессе, сообщают «Факты».

По словам женщины, многие месяцы в общественном транспорте, она слышала одно и то же: надо потерпеть, потом построят мост, и жизнь наладится. Каждый день об этом говорили и по центральным российским каналам. «Такое было ощущение, что скоро весь мир расцветет красками и Крым превратится в город-сад вместо нынешней серой унылости», — рассказывает Евгения.

Очарование крымчан (и не только) подтвердил сразу после его открытия объекта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Он выяснил, что 97% опрошенных россиян знали об открытии Керченского моста, а 73% считают это важным событием для всей страны. Но после того, как в мае по открытому мосту промчался на КамАЗе Путин, никаких кардинальных перемен в Крыму не случилось.

«Ждали мост с нетерпением — а теперь тишина. Уже даже крымские власти начали говорить: мост проблем не решит, еще он такой дорогой, надо как-то стоимость отбивать, так что ничего не подешевеет», — объяснила новые мифы по этому поводу севастопольчанка.