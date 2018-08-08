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Умер Михаил Лещинский
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Умер военный тележурналист Михаил Лещинский 

РИА Новости 1 час назад
Советский и российский тележурналист, военкор и политобозреватель Гостелерадио СССР Михаил Лещинский скончался в ночь на среду на 74 году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Ян Радзевич.
"Сегодня ночью скончался Михаил Борисович Лещинский — один из самых известных советских военных корреспондентов, тележурналист. Его глазами мы видели войну в Афганистане. Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушным. Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий. Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Михаила Борисовича", — сказал Радзевич.
Лещинский более 40 лет работал в области радио— и теледокументалистики. Выпустил сотни репортажей о важнейших событиях в стране и за рубежом, а также десятки циклов авторских программ. Вел программу "Служу Советскому Союзу", в течение 4 лет был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане, политобозревателем Центрального телевидения. В 1992—1994 годы являлся руководителем военного отдела РГТРК "Останкино", с 1994 вел еженедельную программу "Полигон".
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