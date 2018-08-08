Пенсионерку вынудили ползти по больничной лестнице 

В Мордовии 70-летней женщине с травмой лодыжки пришлось ползти по больничной лестнице из-за неработающего лифта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, женщина получила травму, оступившись на улице. Кабинет травматолога, где ей должны были наложить гипс, находится на третьем этаже местной больницы, а лифт в клинике оказался сломанным.
В итоге женщина поползла по ступенькам. На одном из лестничных пролетов ее встретили другие посетители и помогли подняться.
Обратно женщина спускалась уже с гипсом. По данным Mash, ей снова пришлось «сползать» по лестнице самостоятельно.
В руководстве больницы заявили, что лифт сломался за день до инцидента. Почему кабинет травматолога не перенесли на первый этаж, в клинике объяснить не смогли.
Ранее в Москве получившей травму женщине пришлось ждать помощи врачей, лежа у дороги на одной из улиц. Это произошло в ста метрах от клинической больницы номер четыре, однако в клинике отказались принять женщину, заявив, что у них нет травматолога. В итоге прохожие вызвали для пострадавшей скорую. Врачи приехали только через 40 минут. Все это время женщина лежала на улице.