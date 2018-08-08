Пенсионерку вынудили ползти по больничной лестнице

Мордовии 70-летней женщине с травмой лодыжки пришлось ползти по больничной лестнице из-за неработающего лифта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина получила травму, оступившись на улице. Кабинет травматолога, где ей должны были наложить гипс, находится на третьем этаже местной больницы, а лифт в клинике оказался сломанным.

В итоге женщина поползла по ступенькам. На одном из лестничных пролетов ее встретили другие посетители и помогли подняться.

Обратно женщина спускалась уже с гипсом. По данным Mash, ей снова пришлось «сползать» по лестнице самостоятельно.

В руководстве больницы заявили, что лифт сломался за день до инцидента. Почему кабинет травматолога не перенесли на первый этаж, в клинике объяснить не смогли.