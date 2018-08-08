Доренко оскорбил Дудя

Записали интервью с Дудём. Парень он хороший, но говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда — непрерывно ворошил старую срань про 90 — я боялся вывихнуть челюсть от зевоты. Из вежливости отвечал — дезактуализированное дерьмо— Расстрига Доренко (@rasstriga) 7 August 2018