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Гусман рассказал о цензуре в КВН
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Юлий Гусман рассказал о цензуре в КВН 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Участники команд Клуба веселых и находчивых сами знают границы шутки, им не нужна цензура. Член жюри и один из основателей клуба Юлий Гусман рассказал о секретах кухни КВН.
Председатель жюри КВН разоткровенничался с журналистами накануне своего 75-летия. Юлий Гусман — не только строгий, но справедливый судья, он также режиссер и театральный постановщик, общественный деятель.
Гусман напомнил, что в жюри КВН он заседает уже много лет. Он признает, что клуб — это заслуга Александра Маслякова и его команды. А работа у них тяжелая — ребята из регионов, как правило, приезжают сырыми.
"И речь не о цензуре, потому что цензуры нет — все знают границы шутки. И всегда знали. Простите мне несвойственный пафос — когда поступают на гранильную фабрику алмазы, это будут мутные камни, цвет которых нельзя угадать", — заявил Гусман в интервью "Комсомольской правде".
Режиссер подчеркнул, что пролезть в КВН по блату на его памяти никто даже и не пытался. Гусман утверждает, что даже разговоров таких не пытались начинать. И тем более Александр Масляков никогда не говорил жюри перед игрой, какая команда должна победить.
Председатель кавээновского жюри признался, что в жизни и в работе ему очень помогают познания в психиатрии. Он в свое время 3,5 года провел в сумасшедшем доме. "Не подумайте плохого, я там диссертацию писал. А психиатрия, психология мне очень помогают. Иногда прочтешь чью-то статью, посмотришь передачу и думаешь: этим людям нужен психиатр", — отметил Гусман.
Режиссер подчеркивает, что увлечение КВН замечательно. Понятно, что не все станут Гариками Харламовыми и Мишами Галустянами. Но в КВН будут участвовуют не только для популярности и для того, чтобы похохмить. Главное — для того, чтобы чувствовать себя командой, уверен Гусман.
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