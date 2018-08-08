Школьников хотят освободить от домашних заданий

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает школьные домашние задания ненужными и призывает от них отказаться, предоставив детям больше свободного времени для прогулок на свежем воздухе. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет.
Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — отметил Б. Чернышов.
По мнению депутата, у некоторых школьников из-за большого количества учебной нагрузки возникает апатия к образованию.
«Они не хотят сидеть над учебниками, корпеть над какими-то работами или заниматься той деятельностью, которую дает очередную нагрузку на их организм. С одном стороны, нужно сделать образование интересным, а с другой — дать возможность отдышаться нашим ребятам, чтобы они могли находить время для того, чтобы поиграть в футбол, провести время на свежем воздухе. Это было бы правильно», — подчеркнул Б. Чернышов.
Парламентарий отметил, что нагрузка, которую получают дети после уроков в школе (выполнение домашнего задания, а также посещение развивающих секций и кружков) также негативно сказывается на их здоровье.
Ранее в СМИ сообщали о решении израильских властей запретить преподавателям наказывать школьников, которые не сделали домашнее задание. Школам также рекомендуется воздерживаться от домашних заданий, или, по меньшей мере, сократить их объем до минимума.