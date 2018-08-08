Школьников хотят освободить от домашних заданий

Депутат Госдумы назвал школьные домашние задания ненужными и призвал отказаться от них в пользу прогулок

«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет.

Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — отметил Б. Чернышов.

По мнению депутата, у некоторых школьников из-за большого количества учебной нагрузки возникает апатия к образованию.

«Они не хотят сидеть над учебниками, корпеть над какими-то работами или заниматься той деятельностью, которую дает очередную нагрузку на их организм. С одном стороны, нужно сделать образование интересным, а с другой — дать возможность отдышаться нашим ребятам, чтобы они могли находить время для того, чтобы поиграть в футбол, провести время на свежем воздухе. Это было бы правильно», — подчеркнул Б. Чернышов.

Парламентарий отметил, что нагрузка, которую получают дети после уроков в школе (выполнение домашнего задания, а также посещение развивающих секций и кружков) также негативно сказывается на их здоровье.

Ранее в СМИ сообщали о решении израильских властей запретить преподавателям наказывать школьников, которые не сделали домашнее задание. Школам также рекомендуется воздерживаться от домашних заданий, или, по меньшей мере, сократить их объем до минимума.