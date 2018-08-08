Кадыров раскрыл секрет самых здоровых детей в РФ

Кадыров раскрыл секрет самых здоровых детей в России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал новость о том, что возглавляемй им регион занял первое место в рейтинге субъектов России с самыми здоровыми детьми. Об этом он написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Кадыров заявил, что он нисколько этому не удивлен, потому что целенаправленная работа по повышению качества медицинских услуг и пропаганде здорового образа жизни не могла привести к другому результату. «За минувшие годы мы открыли в Чечне десятки больниц, оснащенных самым современным оборудованием и высококвалифицированным медперсоналом, а также сотни спортшкол», — написал глава Чечни.

Он отметил значимость проведенной работы по предупреждению заболеваний и своевременной диспансеризации, что позволило вылечить заболевания на ранней стадии, а также влияние трезвости и религии на здоровье.

«Чеченская Республика входит в число самых трезвых регионов России. Соответственно, наши дети меньше подвержены негативному влиянию алкоголизма. Но и самое главное — к бережному отношению к своему здоровью нас обязывает религия», заключил он.

Политик обратил внимание, что он подает личный пример важности здорового образа жизни. «Уверен, той же позиции придерживается каждый уважающий себя житель Чечни.

В здоровом теле — здоровый дух. Здоровая нация — сильная Россия!», — напомнил он.