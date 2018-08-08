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Кадыров раскрыл секрет самых здоровых детей в РФ
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Кадыров раскрыл секрет самых здоровых детей в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал новость о том, что возглавляемй им регион занял первое место в рейтинге субъектов России с самыми здоровыми детьми. Об этом он написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Кадыров заявил, что он нисколько этому не удивлен, потому что целенаправленная работа по повышению качества медицинских услуг и пропаганде здорового образа жизни не могла привести к другому результату. «За минувшие годы мы открыли в Чечне десятки больниц, оснащенных самым современным оборудованием и высококвалифицированным медперсоналом, а также сотни спортшкол», — написал глава Чечни.
Он отметил значимость проведенной работы по предупреждению заболеваний и своевременной диспансеризации, что позволило вылечить заболевания на ранней стадии, а также влияние трезвости и религии на здоровье.
«Чеченская Республика входит в число самых трезвых регионов России. Соответственно, наши дети меньше подвержены негативному влиянию алкоголизма. Но и самое главное — к бережному отношению к своему здоровью нас обязывает религия», заключил он.
Политик обратил внимание, что он подает личный пример важности здорового образа жизни. «Уверен, той же позиции придерживается каждый уважающий себя житель Чечни.
В здоровом теле — здоровый дух. Здоровая нация — сильная Россия!», — напомнил он.
Ранее 7 августа Минздрав назвал регионы с самыми здоровыми детьми. Лидером в рейтинге стала Чечня с показателем 62 969,7 зафиксированных диагнозов на 100 тысяч мальчиков и девочек до 14 лет. Второе место занимала Кабардино-Балкария (115 723,7), третье — Тыва, на четвертом месте оказалась еще одна кавказская республика — Адыгея.
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