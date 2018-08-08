100 тысяч заключенных хлынут на рынок труда

100 тысяч заключённых хлынут на рынок труда

Сенатор Андрей Кутепов обратился в Правительство с просьбой принять меры по вопросам социальной адаптации осуждённых в России

Уровень повторной преступности по итогам 2016 года оценивается в целом по Российской Федерации более чем в 53 процента. По мнению главы Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова, это результат неудовлетворительной организации работы по ресоциализации в обществе граждан, освободившихся после отбывания наказания из исправительных учреждений.

Сегодня Андрей Кутепов направит в адрес первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова письмо с просьбой сообщить информацию о том, какие мероприятия планируются для достижения целей, предусмотренных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. Также сенатор направит запросы министру труда и социальной защиты Максиму Топилину и министру юстиции Александру Коновалову — чиновников попросят отчитаться о том, какие средства планируется направить на социальную адаптацию и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Поводом для обращений в Правительство стало вступление в силу 14 июля Федерального закона, который изменил порядок зачёта времени содержания лица под стражей: отныне день, проведённый в СИЗО , засчитывается за 1,5 дня в колонии. Благодаря этому закону стало возможным досрочное освобождение значительного количества осуждённых. «Нужно понимать, что у нас около 100 тысяч людей освободятся по этому закону в течение ближайших лет. Уже на днях должны выйти первые 14 тысяч. Соответственно, Правительство должно принять меры для того, чтобы эти люди вернулись в общество, а не были затянуты снова в сети преступного мира», — пояснил « Парламентской газете » сенатор.

По словам Кутепова, в результате проводимых в Совете Федерации мероприятий по вопросам социальной адаптации заключённых был выявлен ряд проблем. В частности, из-за недостатка финансов регионы испытывают трудности при реализации программ социальной адаптации заключённых. Так, органы государственной власти субъектов РФ вправе оказывать содействие в обеспечении трудовой занятости осуждённых, реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы, устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для осуждённых, лиц, содержащихся под стражей за счёт средств бюджетных ассигнований собственных бюджетов. Однако ряд субъектов Российской Федерации указали на наличие такой проблемы: при заключении с Министерством финансов соглашений о дотациях, одним из требований этих соглашений является неустановление новых расходных обязательств.

Андрей Кутепов также напомнил, что в некоторых регионах власти занимаются социальной адаптацией осуждённых за счёт стимулирования деятельности организаций, предоставляющих им рабочие места. Так, например, в Республике Коми осуждённые ещё до истечения срока заключения начинают работать на деревообрабатывающих заводах за пределами зоны, проживая в общежитиях. После освобождения бывшие осуждённые, как правило, остаются работать на предприятии и нередко обзаводятся семьями. По мнению Кутепова, такую практику можно и нужно распространять на другие регионы. Однако по информации Счётной палаты и по данным органов государственной власти субъектов Российской Федерации за 2014-2016 годы, только в 14 субъектах Российской Федерации реализовывались региональные целевые программы и планы, мероприятия которых предусматривают оказание содействия по трудовой занятости осуждённых и социальной адаптации лицам, освободившимся из мест лишения свободы.