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Украинцам собрались выдавать паспорт РФ в первую очередь
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Украинцам собрались выдавать российский паспорт в первую очередь 

Lenta.ru 57 минут назад
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал о категориях граждан, которые смогут получить гражданство России в приоритетном порядке, передает ТАСС.
«Возможно, мы предложим изменения в законодательстве — в самом законе указать категории, для которых вот такое льготное, по сути, предоставление гражданства, будет приоритетным. Я считаю, что это в первую очередь граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья», — сообщил парламентарий. Этот закон коснется также граждан тех стран, где «происходят вооруженные конфликты или смена политического режима».
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Подведомственный ему комитет работает над решением двух основных проблем: по институту предоставления политического беженства и упрощенному предоставлению гражданства для граждан Украины, в частности, тех, кто проживает на «конфликтных территориях» юго-востока страны, подчеркнул Гаврилов. Для таких мигрантов пропишут в законе упрощенные процедуры, например, отказ от экзамена по русскому языку для граждан Украины и Белоруссии.
Депутат заявил о желании «в комплексе рассматривать эти вопросы и принять их одним пакетом осенью» в рамках подготовки новой концепции миграционной политики. По его словам, такие поправки дадут четкий сигнал русскоязычным гражданам, проживающим в ближнем зарубежье, что их рады видеть в России и приветствуют их будущий вклад в национальную экономику.
7 августа, во вторник, в нижнюю палату парламента поступил на рассмотрение законопроект о наделении президента полномочиями по определению категорий иностранных граждан, который смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
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