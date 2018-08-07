Умер создатель персонажей «Простоквашино»

Умер Аркадий Шер

Во вторник, 7 августа, в Московской области умер художник-мультипликатор Аркадий Шер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Художнику было 84 года. Причина его смерти не уточняется.

Mash отмечает, что Шер стал автором всех иллюстраций и изображений всех героев к мультфильму «Каникулы в Простоквашино».

Аркадий Шер работал на студии «Союзмультфильм» с 1959 года. Он также был режиссёром мультипликации, художником-иллюстратором и сочинял сказочные повести.

Шер выступил художником-постановщиком мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Приключения Васи Куролесова», «Кот, который умел петь» и многих других, а также художником мультфильмов «В стране невыученных уроков» и «Кентервильское привидение».