Умер создатель персонажей «Простоквашино»

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Умер Аркадий Шер 

Рамблер 1 час назад
Во вторник, 7 августа, в Московской области умер художник-мультипликатор Аркадий Шер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Художнику было 84 года. Причина его смерти не уточняется.
Mash отмечает, что Шер стал автором всех иллюстраций и изображений всех героев к мультфильму «Каникулы в Простоквашино».
Аркадий Шер работал на студии «Союзмультфильм» с 1959 года. Он также был режиссёром мультипликации, художником-иллюстратором и сочинял сказочные повести.
Шер выступил художником-постановщиком мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Приключения Васи Куролесова», «Кот, который умел петь» и многих других, а также художником мультфильмов «В стране невыученных уроков» и «Кентервильское привидение».
Комментарии3  Ещё 20 источников 
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