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Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана
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Туристка нашла на вершине Монблана выпивающих россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Британская путешественница Сэди Уайтлокс в своем материале для Daily Mail рассказала о подъеме на Монблан — один из самых смертоносных и самых высоких пиков Западной Европы.
По словам Уайтлокс, подъем оказался очень тяжелым — женщина из ее тургруппы серьезно вывихнула лодыжку, другому туристу стало плохо и его пришлось эвакуировать на вертолете.
Однако для некоторых путешественников, по ее словам, Монблан не казался слишком опасным. Например, она встретила мужчину, который совершал подъем в джинсах и без специального снаряжения.
А в убежище Гутер, находящемся на высоте около 4000 метров над уровнем моря, британка увидела россиянина, с друзьями отмечавшего 40-летний юбилей с трехлитровой бутылкой шампанского. Стоимость бутылки она оценила в две тысячи фунтов стерлингов (почти 165 тысяч рублей).
В свой пункт назначения группа Уайтлокс добралась ранним утром. Путешественница отметила, что виды оттуда открылись захватывающие: с одной стороны — итальянские горы, а с другой — причудливые дома французского курорта Шамони-Мон-Блан.
Однако добраться до вершины оказалось только половиной дела. Спуск с Монблана был довольно изнурительным, особенно по скалистому гребню, ведущему вниз от убежища Гутер.
Массив Монблан расположен в Западных Альпах на границе Франции и Италии. Его высота достигает 4810 метров, а протяженность — около 50 километров.
Комментарии43  Ещё 2 источника 
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