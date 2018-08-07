Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана

Британская путешественница Сэди Уайтлокс в своем материале для Daily Mail рассказала о подъеме на Монблан — один из самых смертоносных и самых высоких пиков Западной Европы.
По словам Уайтлокс, подъем оказался очень тяжелым — женщина из ее тургруппы серьезно вывихнула лодыжку, другому туристу стало плохо и его пришлось эвакуировать на вертолете.
Однако для некоторых путешественников, по ее словам, Монблан не казался слишком опасным. Например, она встретила мужчину, который совершал подъем в джинсах и без специального снаряжения.
А в убежище Гутер, находящемся на высоте около 4000 метров над уровнем моря, британка увидела россиянина, с друзьями отмечавшего 40-летний юбилей с трехлитровой бутылкой шампанского. Стоимость бутылки она оценила в две тысячи фунтов стерлингов (почти 165 тысяч рублей).
В свой пункт назначения группа Уайтлокс добралась ранним утром. Путешественница отметила, что виды оттуда открылись захватывающие: с одной стороны — итальянские горы, а с другой — причудливые дома французского курорта Шамони-Мон-Блан.
Однако добраться до вершины оказалось только половиной дела. Спуск с Монблана был довольно изнурительным, особенно по скалистому гребню, ведущему вниз от убежища Гутер.