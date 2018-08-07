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Тело погибшего россиянина решили оставить в горах Пакистана
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Тело погибшего россиянина решили оставить в горах Пакистана 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA
Тело россиянина Сергея Глазунова останется в горах Пакистана. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила Анна Пиунова, которая координировала работы по спасению коллеги альпиниста.
Ранее стало известно, что во время экспедиции в Пакистан россияне Сергей Глазунов и Александр Гуков были заблокированы на горном пике Латок. Позже Глазунов сорвался и умер, а Гуков почти неделю провисел на высоте 6,2 тысячи метров, прежде чем был спасен.
Пиунова рассказала, что поиски тела жителя Иркутска были прекращены по решению семьи Глазунова, которая учла сложность операции, в том числе то, что в результате нее могли бы погибнуть и другие люди.
«Репатриации не будет», — подытожила Пиунова.
Пакистанская экспедиция, во время которой произошла трагедия, была предпринята ради съемок фильма «Невозможно — это не навсегда».
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