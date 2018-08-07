Тело погибшего россиянина решили оставить в горах Пакистана

Тело россиянина Сергея Глазунова останется в горах Пакистана . Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила Анна Пиунова, которая координировала работы по спасению коллеги альпиниста.

Ранее стало известно, что во время экспедиции в Пакистан россияне Сергей Глазунов и Александр Гуков были заблокированы на горном пике Латок. Позже Глазунов сорвался и умер, а Гуков почти неделю провисел на высоте 6,2 тысячи метров, прежде чем был спасен.

Пиунова рассказала, что поиски тела жителя Иркутска были прекращены по решению семьи Глазунова, которая учла сложность операции, в том числе то, что в результате нее могли бы погибнуть и другие люди.

«Репатриации не будет», — подытожила Пиунова.

Пакистанская экспедиция, во время которой произошла трагедия, была предпринята ради съемок фильма «Невозможно — это не навсегда».