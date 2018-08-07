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В РФ отменяют плату за входящие звонки
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«Большая тройка» операторов отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Bastiaan Slabbers/NurPhoto via Getty Images
Российские телефонные операторы "большой тройки" в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Об этом говорится в сообщении компаний.
Так, "Вымпелком" (бренд "Билайн") заявил, что с 20 августа 2018 года все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов. "Приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации "как дома" любых услуг на всей территории России в сети "Билайн", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по маркетингу и бренду "Вымпелком" Ирины Лебедевой.
В "Мегафоне" плата за входящие звонки по России будет отменена для большей части абонентов с 1 сентября, для остальных — со второй половины сентября, указывают в пресс-службе оператора.
В свою очередь представитель МТС сообщил, что оператор в ближайшее время также отменяет плату за входящие в поездках по стране, не уточнив конкретной даты.
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России ТАСС сообщили, что 8 августа будет продолжено рассмотрения дел в отношении "большой тройки" по внутрисетевому роумингу.
Ранее сообщалось, что ФАС продлила сроки рассмотрения дел против "большой тройки" операторов связи (МТС, "Мегафон" и "Вымпелком") по делам о завышенных тарифах во внутрисетевом роуминге до 28 декабря 2018 года. Согласно законодательству, ФАС может рассматривать дела по внутрисетевому роумингу вплоть до 28 декабря, но решение может быть принято и раньше.
История вопроса
Летом 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Для операторов "большой тройки" был установлен срок до 31 января, впоследствии ФАС возбудила антимонопольные дела против "Мегафона", МТС и "Вымпелкома".
Что касается Tele2, в конце 2017 года ФАС установила, что предложения оператора соответствуют требованиям предупреждения, и продлила срок его исполнения для оператора до 31 мая 2018 года. В июне этого года ФАС решила еще раз продлить срок для Tele2 по ходатайству компании и установила новый срок — 31 августа этого года.
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Комментарии7  Ещё 7 источников 
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