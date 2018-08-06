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Уроки о раздельном сборе мусора будут проводить в школах Подмосковья раз в месяц
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Уроки о раздельном сборе мусора будут проводить в школах Подмосковья раз в месяц 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
С нового учебного года в подмосковных школах будут раз в месяц проводить уроки, на которых учащихся научат раздельному сбору мусора, сообщила журналистам в понедельник министр образования Московской области Марина Захарова.
«Во всех школах Московской области с этого учебного года будут проводиться уроки, которые будут посвящены экологическому образованию», — сказала Захарова.
Она отметила, что такие уроки будут проходить раз в месяц. На занятиях школьникам расскажут о сортировке и утилизации мусора, а также о культуре раздельного сбора отходов.
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