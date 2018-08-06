Уроки о раздельном сборе мусора будут проводить в школах Подмосковья раз в месяц

Марина Захарова. С нового учебного года в подмосковных школах будут раз в месяц проводить уроки, на которых учащихся научат раздельному сбору мусора, сообщила журналистам в понедельник министр образования Московской области

«Во всех школах Московской области с этого учебного года будут проводиться уроки, которые будут посвящены экологическому образованию», — сказала Захарова.

Она отметила, что такие уроки будут проходить раз в месяц. На занятиях школьникам расскажут о сортировке и утилизации мусора, а также о культуре раздельного сбора отходов.