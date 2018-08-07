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Пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
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В ФРГ пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Depositphotos
В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на рок-фестивалей Wacken Open Air. Об этом сообщает NDR.
По данным радиостанции, полиция обнаружила беглецов около трех часов ночи по местному времени.
Как отмечается, пенсионерам фестиваль очень понравился.
Однако, пожилые люди отказались возвращаться в дом престарелых после своего побега.
При этом полицейские были вынуждены сопровождать такси, которое доставило их обратно в дом престарелых.
Wacken Open Air — один из крупнейших в мире фестивалей рок музыки, который ежегодно проходит около города Вакен на севере Германии.
В 2018 году в фестивале приняли участие такие известные группы, как Judas Priest, Nightwish и In Flames.
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