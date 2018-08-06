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Школьницу раскритиковали за помощь бомжу
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Российскую школьницу раскритиковали за помощь бомжу 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Instagram
Школьницу из Пермской области Виолетту Никольскую раскритиковали в соцсетях за то, что она помогла бездомному пенсионеру, которого выгнал из дома собственный племянник.
«Пошла против мейстрима и подобрала на улице не котика». «Каприз малолетки… С жиру бесится». Такие комментарии оставляют добрые граждане к новости о том, что Виолетта Никольская, выпускница средней школы, подобрала на улице не котенка, не собачку, а бездомного человека Анатолия Юрьевича Спиридонова, которому от роду 62 года и который сейчас только оправляется после инсульта», — сообщает блогер Анастасия Николаева в LiveJournal.
Вместе с тем подавляющее число комментаторов все же похвалили девушку, поблагодарив за помощь пенсионеру.
Деньги на помощь Спиридонову Виолетта собирала через соцсети, там же отчитывалась о купленных лекарствах и рассказывала о самочувствии пенсионера. У мужчины была астма, он пережил инсульт, но несколько публикаций в Instagram сделали его знаменитым.
За полгода девушка сняла мужчине комнату, купила одежду, смартфон, вылечила. Ей помогают подписчики — деньгами и советами о том, как лучше мужчине вернуть жилье и решить текущие проблемы со здоровьем.
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