Пока вы спали: Россиян мотивируют деньгами

Россиян мотивируют деньгами

Большинство работодателей (39%) поощряют россиян премиями и бонусами. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ. Другими распространенными способами мотивации сотрудников в российских компаниях являются корпоративы (21%), 13-я зарплата (15%), отгулы и дополнительные выходные (13%), подарки (6%) и обучение (5%).

СБП может стать выгоднее карт

Переводы через Систему быстрых платежей могут стать выгоднее, чем переводы с помощью банковских карт. По данным «Ведомостей», Центральный банк России может установить размер взноса, который банки будут обязаны платить ему, в размере восьми рублей, тогда как за переводы с карты на карту они платят 50 рублей. Тем не менее планируется, что размер клиентской комиссии установят сами кредитные организации.

Ставки по вкладам перестали расти

Банки перестали увеличивать ставки по вкладам, сообщают «Ведомости» . Средняя максимальная ставка в крупнейших кредитных организациях сократилась до 6,31% годовых в третьей декаде июля. Дмитрий Фалалеев , глава дирекции розничного бизнеса Росевробанка , выразил мнение, что ставки продолжат падать до конца года, так как банки не нуждаются в увеличении ликвидности из-за стабильной макроэкономической ситуации.

Госдеп обвинили в «мегафонной дипломатии»

Госдепартамент «скатывается к мегафонной дипломатии», обвиняя Россию в очередном вмешательстве в американские выборы, сообщает пресс-служба российского посольства в США . Таким образом в диппредставительстве отреагировали на вызов в Госдеп Дмитрия Жирнова , временного поверенного в делах России в США, поданный пресс-секретарем ведомства Хизер Науэрт, как требование ответа России за «агрессивное вмешательство» в выборы.

Бюджет РФ отремонтирует дороги в регионах