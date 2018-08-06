Ещё
Пока вы спали: Россиян мотивируют деньгами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Виктор Черненко
Умер Виктор Черненко

Пока вы спали: Россиян мотивируют деньгами 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Reuters

Россиян мотивируют деньгами

Большинство работодателей (39%) поощряют россиян премиями и бонусами. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ. Другими распространенными способами мотивации сотрудников в российских компаниях являются корпоративы (21%), 13-я зарплата (15%), отгулы и дополнительные выходные (13%), подарки (6%) и обучение (5%).

СБП может стать выгоднее карт

Переводы через Систему быстрых платежей могут стать выгоднее, чем переводы с помощью банковских карт. По данным «Ведомостей», Центральный банк России может установить размер взноса, который банки будут обязаны платить ему, в размере восьми рублей, тогда как за переводы с карты на карту они платят 50 рублей. Тем не менее планируется, что размер клиентской комиссии установят сами кредитные организации.

Ставки по вкладам перестали расти

Банки перестали увеличивать ставки по вкладам, сообщают «Ведомости». Средняя максимальная ставка в крупнейших кредитных организациях сократилась до 6,31% годовых в третьей декаде июля. Дмитрий Фалалеев, глава дирекции розничного бизнеса Росевробанка, выразил мнение, что ставки продолжат падать до конца года, так как банки не нуждаются в увеличении ликвидности из-за стабильной макроэкономической ситуации.

Госдеп обвинили в «мегафонной дипломатии»

Госдепартамент «скатывается к мегафонной дипломатии», обвиняя Россию в очередном вмешательстве в американские выборы, сообщает пресс-служба российского посольства в США. Таким образом в диппредставительстве отреагировали на вызов в Госдеп Дмитрия Жирнова, временного поверенного в делах России в США, поданный пресс-секретарем ведомства Хизер Науэрт, как требование ответа России за «агрессивное вмешательство» в выборы.

Бюджет РФ отремонтирует дороги в регионах

Федеральные и региональные власти поделят пополам стоимость ремонта дорог в субъектах Российской Федерации к 2023 году. По данным «Известий», с инициативой увеличить участие средств федерального бюджета в ремонте дорог в регионах выступило Министерство транспорта России. По мнению главы общественной организации «Движение автомобилистов» Армена Оганесяна, данное решение хоть и потратит сотни миллиардов рублей федерального бюджета, однако позволит региональным властям не экономить на ремонте дорог, как это происходит сейчас.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишают популярного курорта15
«Нас вынуждают врать и скрывать»54
Разлучница подобралась к Петросяну через Степаненко25
Петросян: гора с плеч свалилась253
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО32
Видео
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
01:41
Жертва стихии: почему погиб мальчик в Сочи
Происшествия Статьи
03:01
Авиакомпании заплатят россиянам
Путешествия
01:44
Яхту канадцев угнал кит
Происшествия Общество
03:11
Россиян лишают популярного курорта
Общество
04:19
Разлучница подобралась к Петросяну через Степаненко
Шоу-бизнес
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение