Ещё
Девушка узнала о «сосисочном» прошлом своей квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка узнала о «сосисочном» прошлом своей квартиры и оторопела 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @whiteyy_tightie / Twitter
Американская студентка Эрин Уайт (Erin White) узнала неожиданную историю происхождения дырки на потолке в ее квартире и удивилась. Она поделилась рассказом в Twitter.
«Парни, которые жили здесь до меня, решили посмотреть квартиру. Я спросила у них, откуда в потолке появилась дыра. И вот как это случилось. Я не знаю, чего ожидала, но точно не этого», — написала Уайт.
Девушка приложила к посту две фотографии. На первой виднелся потолок, от которого отвалился небольшой кусок штукатурки. На втором снимке была изображена история появления дыры: как оказалось, бывшие хозяева квартиры подвешивали к потолку сосиски на веревке, закрепляя их скотчем. Судя по всему, одно из колбасных изделий оказалось слишком тяжелым, поэтому оторвало часть штукатурки.
Пост американки набрал около 57 тысяч лайков и более 12 тысяч репостов. Комментаторы предположили, что бывшие жильцы вешали сосиски вместо веток омелы: этим растением американцы и англичане традиционно украшают свои дома перед Рождеством. Юзеры также шутили, что у бывших хозяев квартиры была настоящая «сосисочная» вечеринка.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО137
Петросян: гора с плеч свалилась234
Путин сорвал наступление на Донбасс1090
В США похоронили «Армату»480
Собчак пошла по стопам Волочковой34
Видео
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Криминал Происшествия
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
01:44
Яхту канадцев угнал кит
Происшествия Общество
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение