Девушка узнала о «сосисочном» прошлом своей квартиры и оторопела

Американская студентка Эрин Уайт (Erin White) узнала неожиданную историю происхождения дырки на потолке в ее квартире и удивилась. Она поделилась рассказом в Twitter.

«Парни, которые жили здесь до меня, решили посмотреть квартиру. Я спросила у них, откуда в потолке появилась дыра. И вот как это случилось. Я не знаю, чего ожидала, но точно не этого», — написала Уайт.

Девушка приложила к посту две фотографии. На первой виднелся потолок, от которого отвалился небольшой кусок штукатурки. На втором снимке была изображена история появления дыры: как оказалось, бывшие хозяева квартиры подвешивали к потолку сосиски на веревке, закрепляя их скотчем. Судя по всему, одно из колбасных изделий оказалось слишком тяжелым, поэтому оторвало часть штукатурки.

Пост американки набрал около 57 тысяч лайков и более 12 тысяч репостов. Комментаторы предположили, что бывшие жильцы вешали сосиски вместо веток омелы: этим растением американцы и англичане традиционно украшают свои дома перед Рождеством. Юзеры также шутили, что у бывших хозяев квартиры была настоящая «сосисочная» вечеринка.