Ещё
Дело Вороненкова будет рассматривать суд присяжных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело подозреваемых в убийстве Вороненкова будет рассматривать суд присяжных 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Суд в Киеве назначил на 10 августа рассмотрение дела подозреваемых в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
Как сообщает Интерфакс-Украина, суд вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.
«Назначить к рассмотрению на 13:30 10 августа в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда Киева. Судебное рассмотрение будет проводиться судом присяжных», — говорится в решении суда.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.
RT на русском: последние новости
New York Times встала на защиту нового редактора — автора расистских твитов Голодец оказала помощь студентке из США, упавшей в обморок на открытии форума FISU В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми детьми
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана40
Германию охватила расистская истерия40
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна
Звезду «Такси» избили белорусы19
Уволенный глава ЦИК ЛНР донес в Кремль о зачистке22
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
07:13
Попал в больницу: что случилось с «Промокашкой»
Происшествия Статьи
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение