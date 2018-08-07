Дело Вороненкова будет рассматривать суд присяжных

Дело подозреваемых в убийстве Вороненкова будет рассматривать суд присяжных

Суд в Киеве назначил на 10 августа рассмотрение дела подозреваемых в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова

Как сообщает Интерфакс-Украина, суд вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.

«Назначить к рассмотрению на 13:30 10 августа в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда Киева. Судебное рассмотрение будет проводиться судом присяжных», — говорится в решении суда.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.