Дело Вороненкова будет рассматривать суд присяжных

Суд в Киеве назначил на 10 августа рассмотрение дела подозреваемых в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
Как сообщает Интерфакс-Украина, суд вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.
«Назначить к рассмотрению на 13:30 10 августа в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда Киева. Судебное рассмотрение будет проводиться судом присяжных», — говорится в решении суда.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.