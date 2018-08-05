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Назойливая муха помешала установить мировой рекорд
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Назойливая муха помешала установить мировой рекорд 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: Pixabay.com
На создание цепочки у энтузиастов ушло две недели, но насекомое воплощению их планов помешало.
Муха помешала установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино.
Как сообщает Der Spiegel, в немецком городе Нидда энтузиасты попыталась установить мировой рекорд и разрушить самую длинную цепочку из костяшек домино. В подготовке принимали участие почти 20 человек. На создание цепочки у энтузиастов ушло две недели, но насекомое воплощению их планов помешало.
«Размер костяшки составлял примерно с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени, чтобы восстановить все части», — рассказал организатор Патрик Синнер.
Усилия участников были не напрасны, у них все-таки получилось обрушить цепочку, состоящую из 569 229 костяшек (было запланировано 600 тысяч). Процесс занял почти 15 минут и стал самой длинной цепной реакцией в Германии. Предыдущий рекорд, который удалось установить, — 538 тысяч костяшек.
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