«Пошел ты… лысый урод»: чиновник обматерил жителей

Чиновник обматерил жителей во время торжественного открытия фонаря

Глава Оленинского района в Тверской области Олег Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец, однако после критических замечаний жителей церемония переросла в словесную перепалку. Об этом сообщает межобластной еженедельник «Караван+Я».

По информации издании «Наша Жизнь», на которую ссылается Дубов, местные жители в Холмеце шли на открытие как на праздник, «улыбались, поздравляли друг друга», потому что они «ждали и просили уличное освещение в своей деревне».

Жительницы села обратили внимание главы района на то, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и спросили о возможности перевесить или развернуть его.

«В ответ от власти они услышали, что это не их ума дело», передает «Караван+Я».

Родственник одной из женщин заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение мужчины:

«Пошел ты… лысый урод», — заметил он.

Глава района посчитал, что присутствующие на церемонии жители нетрезвы, и обозвал их «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой», пообещав, что устроенный «майдан» не пройдет для них бесследно, и это станет уроком для других поселений. Дубов считает, что праздник испортили приехавшие на отдых горожане, а «тихие и спокойные селяне [были] просто не в состоянии адекватно ответить на это хамство».

«Они стали горожанами, причем не самыми лучшими и не самыми успешными. Такими, кто, вместе с городскими привычками, впитывает в себя чувство собственного превосходства по отношению к сельским жителям», — высказывает свою точку зрения издание «Наша Жизнь», которую поддерживает чиновник.

«Караван+Я» отмечает, что район лишился освещения при Дубове, но из-за обращения граждан он вынужден снова открывать маломощную подсветку на дорогах.

«Сколько еще жители Оленинского района будут терпеть унижения от главы? Неужели для губернатора Игоря Рудени совсем не важно, какими методами Олег Дубов добивается пресловутой стабильности и молчания?», — вопрошает автор статьи.

В 2016 году Дубов участвовал в церемонии открытия помойки и перерезал красную ленточку, напоминает «Караван+Я». Интернет-пользователи стали иронизировать над Дубовым, предлагая установить в этот день официальный праздничный день.